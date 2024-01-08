حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال بمزارع شبعا ويحقق إصابات مؤكدة

فلسطين اليوم

أعلن المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهدافها موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ، و موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة بالموقعين المستهدفين.

وقالت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي أن إصابات نُقلت من منطقة “هار دوف” (مزارع شبعا اللبنانية المحتلة) بعد تعرّض قوة هندسية للجيش “الإسرائيلي” لصاروخ مضاد للدروع من لبنان.