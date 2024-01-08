الصحة العالمية: مصير مئات المرضى والكوادر الطبية لايزال مجهولا

فلسطين اليوم

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس أن المنظمة تجهل مصير مئات المرضى والكوادر الصحية الذين كانوا في مستشفى الأقصى في غزة.

وأضاف غيبريسوس في بيان ، أن منظمة الصحة العالمية تتلقى تقارير مثيرة للقلق عن اشتداد القتال وأوامر الإخلاء المستمرة بالقرب من مستشفى الأقصى، حيث أُجبر أكثر من 600 مريض ومعظم العاملين في المجال الصحي على المغادرة، ومكانهم مجهول حتى الآن.

ولفت غيبريسوس إلى أن وفداً من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زار مستشفى الأقصى وشاهد عددا هائلا من الجرحى الذين يتم نقلهم لتلقي العلاج العاجل مضيفا أن حمام الدم في غزة يجب أن يتوقف.

وأوضح رئيس المنظمة الدولية أنه لا توجد مستشفيات تعمل بكامل طاقتها في شمال غزة، حيث تم إلغاء مهمة أخرى لمنظمة الصحة العالمية اليوم بسبب المخاطر وعدم الحصول على التصاريح اللازمة، وفي أماكن أخرى من غزة لا يعمل سوى عدد قليل من المرافق الصحية.

ولليوم الرابع والتسعين على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. ما أدى الى ارتقاء 22 ألفا و 835 شهيدا وإصابة 58 ألف جريحا و 416 منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.