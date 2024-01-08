القوات المسلحة الأردنية: إصابة أحد مرتبات المستشفى الأردني في خانيونس

فلسطين اليوم

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين، إصابة الرقيب شريف جهاد محمد العياصرة أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص في خانيونس جنوبي قطاع غزة، بعيار ناري مجهول المصدر في الفخذ الأيمن أثناء أداء مهامه الإنسانية في المستشفى.

وأضاف الناطق الرسمي:"أنه تم إجراء الاسعافات اللازمة للمصاب، وسيتم اجراء عملية استئصال للمعدن واستكشاف للشرايين والأعصاب وحالته العامة مستقرة".

وتابع:"لا توجد أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير، والطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتأدية واجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع".