مستوطنون يعتدون على أراضي المواطنين غرب أريحا

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون اليوم الإثنين، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، على أراضي المواطنين في عرب المليحات غرب أريحا.

وأفاد المشرف على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستوطنين قاموا بوضع هذه الزوايا الحديدية بهدف استفزاز المواطنين وتوسيع سيطرتهم على أراضيهم في منطقة عرب المليحات الواقعة أول طريق المعرجات غرب أريحا.

وأضاف مليحات أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة لتوسيع المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية.