عريضة بريطانية لطرد سفيرة الاحتلال تجمع أكثر من 86 ألف توقيع

فلسطين اليوم

جمعت عريضة بريطانية تطالب بطرد سفيرة الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 86 ألف و300 توقيع في يوم واحد، وذلك عقب دعوتها لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.

والعريضة تدعو إلى طرد سفيرة الاحتلال لدى بريطانيا تسيبي هوتوفلي، وتؤكد أنها تستخدم حاليا "لغة الإبادة الجماعية".

وجاء في عريضة "Change.org"، أن السفيرة هوتوفلي تستخدم لغة إبادة جماعية بشكل علني، وتدعو إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، فيما يستمر التطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويعكس الدعم المتزايد والسريع للعريضة مجموعة متنوعة من الأصوات التي تطالب بالمساءلة في ضوء التصريحات الأخيرة للسفيرة الإسرائيلية.

وبعد الحصول على 100 ألف توقيع، يتم النظر في الالتماس للمناقشة في البرلمان.

في حين، خرج مئات الآلاف من البريطانيين في مسيرة حاشدة وسط العاصمة لندن، دعما للفلسطينيين في غزة وللتنديد بمجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة، في أكبر مسيرة في تاريخ لندن.