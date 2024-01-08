الاحتلال يهدم منزلا وحظيرة بنيا قبل 80 عاما في "بيرين" جنوب شرق الخليل

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا وحظيرة، بُنيا قبل 80 عاما، وجرفت أراض بمحيطهما في قرية بيرين جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، إن قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة منزلا وحظيرة مساحتهما 120 مترا مربعا، بُنيا قبل الاحتلال إذ يزيد عمرهما عن 80 عاما،.

وأضاف برقان، أن قوات الاحتلال جرفت أراض في محيطهما وأحواضا زراعية، واقتلعت عدة أشجار مثمرة وحرجية، تعود ملكيتها للمواطن مراد عبد السميع عاشور.