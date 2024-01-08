الصحة بغزة: 73 شهيدا و99 جريحا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن وصول 73 شهيدًا و99 مصابًا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت الوزارة قد حذرت في وقت سابق من أن خروج مستشفى شهداء الأقصى الواقع في دير البلح عن الخدمة جراء استهدافه المتواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، هو حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى في المحافظة الوسطى.

وأكدت وزارة الصحة في بيان أن الجيش الاسرائيلي يسعى لإخراج مستشفى شهداء الأقصى من الخدمة بأسلوب جديد من خلال قصفها المتكرر بالمسيرات بشكل متعمد.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الاسرائيلي يقوم بإرهاب المرضى والطواقم الطبية في المستشفى عبر قصفه المكثف لأقسامه وساحاته وكل من يتحرك فيه، لافتة إلى أن الجرحى والمرضى يحاولون الفرار من المستشفى تحت نيران مسيرات العدو.