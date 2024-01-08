الإعلام العبري: 260 ألف مستوطن تقدّموا بطلبات إعانات البطالة منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

تقدّم نحو 260 ألف مستوطن بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 142,500 منهم في إجازة غير مدفوعة، بحسب ما أوردت صحيفة "دفار" العبري، الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات العمال "الإسرائيلية".

وفي التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة، قدّمت النساء 55% من هذه الطلبات، بينما قدّم الرجال ما نسبته 45%. كذلك، تتراوح أعمار 61% من المتقدمين للحصول على إعانات البطالة بين 20 و40 عاماً، فيما 38% منهم بين 40 و67 عاماً.

وخلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، تم تسجيل 7,245 متقدماً جديداً من أجل الحصول على إعانات البطالة، 3,889 منهم في إجازة غير مدفوعة الأجر.

يأتي ذلك على الرغم من أنّ وزارة المالية الإسرائيلية أوضحت أنّها لا تنوي تمديد تسهيلات إعانات البطالة في شهر كانون الثاني/يناير، وذلك بعد أن صادق الكنيست على "تسهيلات" في الحصول مخصصات البطالة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

يُذكر أنّ موقع "مكان" العبري أشار سابقاً إلى وجود نحو مليوني مستوطن يعيشون تحت خط الفقر.