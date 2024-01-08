طيران الاحتلال ومدفعيته يستهدفون بلدات وقرى جنوب لبنان

فلسطين اليوم

قصفت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم الإثنين، بالغارات بلدتي عيتا الشعب وخربة سلم جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات مروحين، والخيام، والضهيرة.

فيما شهدت الليلة الماضية، قصفاً طال بلدة حولا وأطراف بلدة ميس الجبل بالقذائف الفوسفورية، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب، وموقع الراهب، وعلى الأودية المحيطة ببلدتي القوزح وبيت ليف في القطاع الأوسط.