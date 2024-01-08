الأزهر يدعو شرفاء العالم للاتحاد ومواجهة جرائم الاحتلال في غزة

فلسطين اليوم

دعا الأزهر الشريف، كل شرفاء العالم للاتحاد في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والضغط لوضع حد لفوضى القتل والإرهاب في قطاع غزة.

وأعرب الأزهر في بيان صدر عنه في "يوم الشهيد الفلسطيني" عن إستغرابه إزاء الصمت الدولي تجاه كل ما يحدث من جرائم إبادة في غزة دون تحرك أي طرف لوقفها.

وطالب الأزهر ‏بوقف فوري لهذه العدوان المستمر لأكثر من 3 أشهر، والذي برهن على تجرد الاحتلال من ‏كل القيم الدينية والأعراف الإنسانية والأخلاقية.