عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتواصل شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، منع المواطنين من الدخول، وتعرقل بإجراءات العسكرية المشددة وصول المصلين إلى المسجد المبارك.