مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن من "فحمة" جنوب جنين

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون على مواطن من قرية فحمة جنوب جنين بالضرب، أثناء وجوده قرب مدينة أم الفحم داخل الأراضي المحتلة عام 48.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، إن مستوطنين هاجموا الشاب إحسان محمد صعابنة، واعتدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بكسر في الإبهام وبرضوض في اليد.

وقال صعابنة، إنه تعرض للضرب والتنكيل من مستوطنين هاجموه أثناء وقوفه على الشارع الرئيس قرب أم الفحم بانتظار حافلة، وإثر ذلك نُقل بسيارة إسعاف فجر اليوم إلى مستشفى ابن سينا.