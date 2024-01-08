عشرات المستوطنين يغلقون المدخل الرئيسي للكنيست ويدعون إلى إجراء انتخابات

فلسطين اليوم

أغلق عشرات المتظاهرين "الإسرائيليين" المدخل الرئيسي للكنيست، اليوم الاثنين، داعين إلى إجراء انتخابات فورية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.عبرية.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد الانتقادات تجاه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، نظراً لإخفاقه في إدارة الحرب وعجزه عن إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى فقدان المستوطنين ثقتهم بنتنياهو، بحيث يؤيد معظمهم إجراء انتخاباتٍ جديدةً فوراً بعد إيقاف الحرب في غزة.