منظمة الصحة العالمية: يجب وقف حمام الدم المستمر في قطاع غزة منذ 3 أشهر

فلسطين اليوم

أكّد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ضرورة وقف "حمام الدم المستمر في قطاع غزة منذ 3 أشهر".

وقال غيبريسوس، عبر منصة "إكس"، إنّ منظمة الصحة العالمية تلقّت تقاريراً مثيرةً للقلق عن اشتداد القتال وأوامر الإخلاء المستمرة بالقرب من مستشفى الأقصى وسط غزة.

وأوضح أن تهديد المستشفى أجبر أكثر من 600 مريض ومعظم الأطقم الطبية على مغادرتها.

وأشار غيبريسوس إلى أنّ وفداً من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زار مستشفى الأقصى ورأى عدداً هائلاً من الجرحى الذين جرى نقلهم لتلقي العلاج العاجل.

وأضاف غيبريسوس أنّه وبعد مرور 3 أشهر، لا يمكن تصور عدم إمكانية ضمان الحاجة الأكثر أهمية وهي حماية الرعاية الصحية، مؤكدا أنه لا توجد مستشفيات تعمل بكامل طاقتها في شمال غزة، حيث أُلغيت مهمة أخرى لمنظمة الصحة العالمية بسبب المخاطر وعدم الحصول على التصاريح اللازمة.