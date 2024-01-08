"أونروا": ملاجئنا بغزة مكتظة وكثير من النازحين ينامون بالعراء

فلسطين اليوم

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الملاجئ التابعة لها في قطاع غزة مكتظة للغاية، ولم يعد بإمكانهم استيعاب المزيد، والكثير من النازحين ينامون بالعراء.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة "أي بي سي نيوز" الأمريكية مع جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة الأممية، ونشرت الأخيرة مضمونها على منصة "إكس".

وشددت توما، أنه لا يوجد في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة بنية تحتية مدنية لدعم هذا التدفق الهائل من النازحين.