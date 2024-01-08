اقتحامات واسعة واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

فلسطين اليوم

شنّت قوات الاحتلال، يوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غربي بيت لحم، واعتقلت حسام مشهور حمامرة، وإسماعيل محمد زعول، ومحمد رائد حمامرة ومحمود نضال شومان، عقب دهم منازلهم وتدمير محتوياتها.

وأغلقت قوات الاحتلال ثلاثة محال تجارية، تعود للمواطن مشهور حمامرة بعد اعتقاله، بذريعة دعمها لحركة حماس.

ومن مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء أبو يابس بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته، كما دهمت عدداً من منازل المواطنين في المخيم وفتشتها.

كذلك دهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في بلدات السموع، ويطا، ودورا وبيت أمر، ومخيم العروب في محافظة الخليل.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمالي الخليل، فيما استهدف شبان برج الاحتلال العسكري المقام على مدخل مخيم العروب بالزجاجات الحارقة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين خلال اقتحامها لبلدة قبلان جنوبي المدينة، وحققت معهم ميدانيا وأفرجت عن غالبيتهم، وأبقت على اعتقال عبادة محمود قاسم أزعر وخطاب أحمد حسين أزعر، كما دهمت منزل عائلة الشهيد القائد بكتائب القسام عزام الأقراع وحولته لمركز تحقيق ميداني.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين كفاح الزاغة ويزن الزاغة، والمواطن عماد طبيلة، بعد اقتحام منازلهم في مدينة نابلس، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرقاً.

ونفّذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحاماتٍ لبلدتي يعبد وعرّابة جنوبي غربي مدينة جنين شمالي الضفة، لتؤكّد كتائب شهداء الأقصى أنّ مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة يعبد بوابلٍ كثيف من الرصاص و العبوات الناسفة.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى استهداف حاجز سالم العسكري غربي مدينة جنين بوابلٍ كثيف من الرصاص.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية، ودهمت حيي بطن الهوى والطيرة، كما اقتحمت بآلياتها العسكرية شارع الإرسال، وسط رام الله، ونفّذت عدّة اعتقالات.

ودفع "جيش" الاحتلال بتعزيزاتٍ كبيرة إلى رام الله بعد اقتحام قواته الخاصة للمدينة، ويأتي ذلك بعد استهداف قواته بالزجاجات الحارقة.