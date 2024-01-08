"إنقاذ الطفولة": نحو 10 أطفال يفقدون أرجلهم يوميا بغزة

فلسطين اليوم

قالت منظمة "إنقاذ الطفولة"، إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون أرجلهم كل يوم في قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت المنظمة، ومقرها بريطانيا، في بيان لها، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد أن 1000 طفل في غزة فقدوا أطرافهم، منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

وأضاف البيان، أن معظم العمليات الجراحية وعمليات الابتر التي أجريت للأطفال، تمت من دون تخدير بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية.

وقال منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي، إن معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها.