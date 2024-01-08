شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلا في دير البلح

فلسطين اليوم

استشهد 8 مواطنين وأصيب العشرات، فجر اليوم الإثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل غرب مدينة دير البلح.

وأكدت مصادر طبية، وصول 8 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة لعشرات المصابين بينهم أطفال ونساء، فضلا عن مفقودين بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرة مسيرة لجيش الاحتلال النار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس، كما قصفت طائرات الاحتلال مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن 73 مواطنا استشهدوا وأصيب 99 آخرين في القصف الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية.