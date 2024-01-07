الجهاد الإسلامي: ما جرى على حاجز "إكسا" بالقدس جريمة إعدام ميداني وحرب إبادة بحق شعبنا

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن "إقدام قوات الاحتلال على تنفيذ جريمة قتل متعمد بحق رجل وزوجته وطفلة كانت في سيارة أخرى بإطلاق النار على سيارات الفلسطينيين على حاجز إكسا شمال غرب القدس المحتلة هي جريمة إعدام ميداني جديدة تضاف إلى جرائم الحرب التي يرتكبها العدو بحق شعبنا".

وفي بيان لهاشددت الحركة على أن "هذه الجريمة ومثيلاتها دليل على أن الاحتلال يشن حرب إبادة وتطهير عرقي وتهجير ضد شعبنا على كامل أرض فلسطين".

ودعت حركة الجهاد الإسلامي أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المقاومة في كل مكان للرد على جرائم الاحتلال ولإسقاط مخططاته".