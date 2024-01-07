المقاومة تثخن في العدو وسط غزة... وصواريخ سرايا القدس تغطي سماء مستوطنات غلاف القطاع

فلسطين اليوم

تركزت الاشتباكات في غزة، اليوم الأحد، وسط القطاع وجنوبه مع إعلان فصائل المقاومة عمليات جديدة ضد جنود الاحتلال

وأفاد مراسل فلسطين اليوم بوقوع اشتباكات بين المقاومة والاحتلال في بلدة الزوايدة ومخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس خوض مجاهديها معارك ضارية وسط القطاع، وقصف تحشدات الاحتلال في محاور المغازي والبريج.



على صعيد متصل، قال مستشفى سوروكا الإسرائيلي إنه استقبل 8 جنود أصيبوا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المستشفى أنه استقبل منذ بداية الحرب 2478 جريحا، 14 منهم بحالة خطيرة، كما يواصل تقديم العلاج لـ35 عسكريا أصيبوا في غزة.