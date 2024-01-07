نتنياهو يتهم حكومته بالإصابة بوباء التسريبات ويلوح باختبار كشف الكذب

فلسطين اليوم

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن حكومته تعاني من وباء التسريبات، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو، كما أوعز لمسؤول أمني بالترويج لمشروع قانون كشف الكذب داخل الكنيست.

جاء ذلك في كلمة نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، مضيفا أن "ظاهرة التسريبات لا تطاق، ولا أعرف أي بلد في العالم يحدث فيه هذا".

وأوعز نتنياهو، لرئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي للترويج لمشروع قانون كشف الكذب الذي يلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية، بالخضوع لاختبار كشف الكذب الدوري.

وجرى تسريب وقائع جلسة الكابينت الأسبوع الماضي والتي شهدت هجوما من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.