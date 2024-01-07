بتوقيت البهاء.. سرايا القدس تقصف أسدود برشقة صاروخية مكثفة

فلسطين اليوم

قصفت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أسدود المحتلة والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة برشقة صاروخية مكثفة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في أسدود ونيرعام والمدن المحتلة جنوب فلسطين المحتلة.

يأتي ذلك، في وقت تواصل في سرايا القدس والمقاومة تنفيذها عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال في كل محاور القتال في القطاع، وتكبيده خسائر في الأرواح والعتاد.