خلال لقاء بلينكن.. أمير قطر يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الساعة 09:16 م|07 يناير 2024
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فلسطين اليوم

أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى كل مناطق القطاع.


تصريحات أمير قطر جاءت خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الذي وصل الدوحة في إطار جولته الرابعة إلى المنطقة منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وجرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة.