الصحة بغزة: إخراج مشفى "الأقصى" عن الخدمة “حكم بالإعدام على الآلاف”

الساعة 08:39 م|07 يناير 2024

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن سعي إسرائيل لإخراج مشفىشهداء الأقصىعن الخدمة بمثابةحكم بالإعدام على آلافالجرحى والمرضى”.

وذكرت صحة غزة في بيان، إنالاحتلال الإسرائيلي يقوم بإرهاب المرضى والطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى من خلالالمسيّرات”.

وأشارت إلى أنالمسيرات الإسرائيلية تطلق نيرانها بكثافة تجاه أقسام وساحات مستشفى شهداء الأقصى وتستهدف كل من يتحرك”.

 

وشددت على أنالاحتلال الإسرائيلي يسعي لإخراج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة بأسلوب جديد من خلال الاستهداف بنيرانالمسيرات”. ونبهت إلى أنالجرحى والمرضى يهربون من مستشفى شهداء الأقصى تحت نيران المسيرات الإسرائيلية”.

وتابعت: “خروج مستشفى شهداء الأقصى عن الخدمة هو حكم بالإعدام على آلاف الجرحى والمرضى في المنطقة الوسطىبقطاع غزة.

ومساء السبت، أعلنت منظمةأطباء بلا حدودسحب موظفيها من المنطقة الوسطى بقطاع غزة، بما في ذلك مستشفىالأقصى، علىخلفية تزايد هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا،و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

 