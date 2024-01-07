إصابتان إحداهما مجنّدة إسرائيلية بعملية دهس في القدس المحتلة واستشهاد المنفذ

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع عملية دهس، شمالي غربي القدس المحتلة، ما أدى إلى وقوع إصابتين إسرائيليتين إحداهما مجنّدة.

في المقابل، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طفلة بعمر 3 سنوات وفلسطيني آخر ارتقيا برصاص قوات الاحتلال خلال إطلاقهم النار باتجاه منفّذ العملية، الذي استشهد أيضاً.

وصباح اليوم، قتل مستوطن، في عملية إطلاق نار من سيارة في منطقة عيون الحرامية شمالي رام الله بالضفة.