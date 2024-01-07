تحوّل لافت...قيادات في النقابات الأميركية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

توقّفت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، عند ما أسمته "تحوّلاً" في النقابات العمالية في الولايات المتحدة الأميركية، التي كانت داعمة لـكيان الاحتلال إلى حدّ كبير، وهي تحتجّ ضدّه الآن، وتدعوه إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ورأت الصحيفة أنّه مع عودة الحركة العمالية الأميركية إلى الظهور، يحثّ بعض الناشطين نقاباتهم على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو التغيير الذي يعكس تحوّلاً أوسع بين الأجيال.

ونقلت عن ستيوارت أبلباوم، رئيس لجنة العمل اليهودية، قوله: "هناك تحوّل في المجتمع، وهذا ينعكس في الحركة العمالية كما في أي مكان آخر".