مستشار قائد فيلق القدس: المقاومة بغزة ستحصل قريبًا على أنظمة دفاعية

فلسطين اليوم

أعلن مستشار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إيرج مسجدي، الأحد، عن قرب تزويد "المقاومة الفلسطينية" فيغزة بأنظمة دفاعية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مسجدي وهو سفير سابق لدى العراق في كلمة ألقاها بالمؤتمر الدولي بمناسبة اغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني،"سيحصل الفلسطينيون على أسلحة دفاعية".



وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم": "اليوم، يقاتل الفلسطينيون بالصواريخ، وسيتمكنون يومًا ما من وقف القصف الإسرائيليوالحصول على أسلحة دفاعية"، دون الكشف عن كيفية تزويد الفصائل الفلسطينية بتلك الأسلحة الدفاعية.