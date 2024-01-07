استشهاد طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

استشهاد طفة برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

استشهدت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 4 سنوات،و برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وأصيب شاب فلسطينيبجراح لم تعرف طبيعتها بعد، وذلك بزعم "التصدي" لعملية دهس مزعومة قرب حاجز "راس بدو" شمال غربي القدس المحتلة، الذي يفصلبلدتي بدو وبيت إكسا.

ووفقا للتقارير التي أوردتها طواقم الإنقاذ "الإسرائيلية"، فإن رضيعة فلسطينية أصيبت بحالة حرجة برصاص قوات الاحتلال، وذلك "خلالعملية استهداف منفذ العملية" المزعومة، ما أسفر عن استشهادها متأثرة بجراحها، فيما ذكرت شرطة الاحتلال أن "العملية" أسفرت عنإصابة شخصين بجراح طفيفة.



وقالت شرطة الاحتلال، في بيانها الأولي، أن عناصر وحدة "حرس الحدود" حيّدوا منفذ العملية المزعومة. وقالت طواقم الإسعاف الإسرائيليةأن الرضيعة الفلسطينية أصيبت عن طريق "الخطأ" برصاص قوات الاحتلال، خلال محاولة "تحييد" منذ العملية المزعومة التي زعمتالشرطة أنها أسفرت عن إصابة شخصين بجراح طفيفة.

في المقابل، أفادت "نجمة داوود الحمراء"، بأن طواقمها قدمت العلاج الأولي لشابة تبلغ من العمر 20 عامًا أصيبت بجراح طفيفة وهي فيكامل وعيها، وقالت الطواقم التابعة لفرق الإنقاذ إنها فشلت في محاولة إنعاش طفلة فلسطينية تبلغ من نحو العمر 4 سنوات، وأقرت وفاتهافي المكان.