الخارجية: "إسرائيل" ترد على زيارة بلينكن.. وتصعّد مجازرها ضد شعبنا

فلسطين اليوم

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الفالوجة شمال قطاع غزة، وكذلك المجزرة التي ارتكبتهافي جنين، معتبرة إياها امتدادا لحرب الإبادة الجماعية لشعبنا في قطاع غزة، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني في القطاع، وتحويلهوفقا لشهادات أممية لمكان غير قابل للسكن.

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن تلك المجازر المتواصلة في جميع مناطق قطاع غزة، هي رد "إسرائيلي" رسمي علىالتحرك الأوروبي والأميركي المكثف، وزيارات عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية للمنطقة، وفي مقدمتهم وزير الخارجية الأميركي انتونيبلينكن.

وأكدت أن استباحة قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتلخارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين، إمعان إسرائيلي رسمي ومتواصل في الاستخفاف بالمجتمع الدولي، وبالشرعية الدولية وقراراتها،وتمرد متعمد على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ورأت الوزارة أن المجتمع الدولي والدول التي تدعم "إسرائيل" تتخلى من جديد عن إنسانيتها، وتثبت أن شعاراتها ومبادئها الخاصة بحقوقالإنسان شكلية، تندرج في إطار ازدواجية مفضوحة في المعايير وظروف تطبيقها، والالتزام بها حسب هوية الجلاد والضحية، كما أنهاتخضع لحسابات مصالح الدول قبل كل شيء، الأمر الذي يستغله نتنياهو لإطالة أمد الحرب وتفريغ قطاع غزة من سكانه بجميع الاشكالالإجرامية العنصرية، وكسب المزيد من الوقت من أجل بقاء ائتلافه بالحكم لمدة أطول.