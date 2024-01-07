أهارون باراك يمثل "إسرائيل" في هيئة قضاة المحكمة الدولية بدعوى الإبادة الجماعية في غزة

فلسطين اليوم

يمثل الرئيس الأسبق للمحكمة "الإسرائيلية" العليا، القاضي المتقاعد أهارون باراك، "إسرائيل"، في هيئة قضاة محكمة العدل الدولية فيلاهاي، التي تنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بحسب ماأفادت وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، مساء اليوم، الأحد.

وكانت "إسرائيل" قد اختارت الخبير البريطاني في القانون الدولي، البروفيسور مالكولم شو، برفية ثلاثة محاوين آخرين، لتمثيلها في دعوىجنوب إفريقيا أمام المحكمة الدولية التي تعقد أولى جلساتها للنظر بالدعوى ضد "إسرائيل" على خلفية جريمة الإبادة الجماعية في حربهاعلى غزة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، 11 و12 كانون الثاني/ يناير الجاري.