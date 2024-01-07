المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف جنود الاحتلال ومواقعه وتقصف دبابة بصواريخ كورنيت

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذها اليوم 9 عمليات استهدفت فيها مواقع وتجمّعات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

و استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتجمّعات لجنود الاحتلال جنوب مستوطنة المنارة وفي المالكية وفي محيط موقع المطلة وفي محيط ‏موقع ميتات، بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات بشكل مباشر.

وأعلنت المقاومة أن ‌‏‌‌‌‏مجاهديها استهدفوا ثكنتي شوميرا وزرعيت وموقع الاحتلال في المرج بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.

كذلك استهدف المقاومون دبابةً في موقع رويسة العاصي بصواريخ كورنيت مما أدى إلى إصابتها وإحراقها.

واستهدفت نيراناً مباشرة من لبنان موقع العاصي الإسرائيلي، كما انطلقت صلية صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والمطلة وثكنة زرعيت.