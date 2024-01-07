الإعلام العبري: "إسرائيل" أنفقت ما يقرب من 60 مليار دولار في الحرب حتى الآن

فلسطين اليوم

قال الإعلام العبري، إن "إسرائيل" انخرطت في أغلى حرب في تاريخ الكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى أنها أنفقت ما يقرب من 60 مليار دولار حتى الآن، من دون حساب المجهود الحربي.

وقبل يومين، قالت "القناة 12" الإسرائيليّة، إنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، يدرس إغلاق بعض المكاتب الحكومية، وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب، القائمة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الفائت.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن محللين قولهم إنّ اقتصاد "إسرائيل" تعرض لضرية قوية، وإن التأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة "مثير للقلق"، مشيرةً إلى أنّ الحرب على غزة كلّفت حكومة الاحتلال 18 مليار دولار، أو ما يقدّر بـ220 مليون دولار في اليوم الواحد.