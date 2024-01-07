الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط قلقيلية

فلسطين اليوم

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تغلق المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة عزون شرق قلقيلية بالبوابة الحديدية، ونصبت اليوم حاجزا عسكريا على المدخل الغربي (طريق عزبة الطبيب- عزون)، ومنعت مرور المركبات من وإلى البلدة ما أعاق حركة المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا شرق المحافظة، على مدخل قرية النبي الياس ومدخل مدينة قلقيلية، وحاجزا عسكريا جنوب المحافظة بين بلدتي سنيريا وكفر ثلث، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

واقتحمت قوات الاحتلال المدينة فجرا، واعتقلت شابين في العشرينات من عمرهما، وهما زكريا وصلاح الدين سعسع، بعد أن دهمت منزليهما وفتشتهما، كما دهمت منزلين يعودان لعائلة أبو عصب والخليلي وعبثت بمحتويات المنزلين وفتشتهما.