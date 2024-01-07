الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 منذ بدء العدوان

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 بعد ارتقاء الصحفيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا بقصف الاحتلال الإسرائيلي سيارتهما خلال تغطيتهما الصحفية.

وأدان المكتب في تصريح صحفي، هذه الجريمة النكراء، والجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والتي تهدف في محاولة فاشلة إلى ترهيب وتخويف الصحفيين ومنعهم من التغطية الإعلامية وطمس الحقيقة.

ودعا كل من الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، كما دعوا إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.