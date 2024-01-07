مستوطنون يعتدون على المزارعين والرعاة جنوب الخليل

فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، على عدد من المزارعين والرعاة واستولوا على معدات زراعية، في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وطاردت قوات الاحتلال المزارعين في منطقة ماعين شرق يطا، ومنعتهم من العمل في أراضيهم، واستولت على معداتهم الزراعية.

كذلك طاردت مجموعة من المستوطنين المسلحين رعاة الأغنام في منطقة "فاتح سدره" بمسافر يطا، ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم.

وأغلقت قوات الاحتلال بالسواتر الترابية، مداخل التجمعات السكانية بمسافر يطا وشرقها.