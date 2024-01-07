الأونروا تعلن استشهاد 142موظفا من الأمم المتحدة منذ بدء العدوان على غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" استشهاد 142 موظفا للأمم المتحدة في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ93 على التوالي، مشيرة إلى أن عدد ضحايا العدوان من موظفي الأمم المتحدة هو الأعلى في تاريخ المنظمة الدولية.

وأضافت الأونروا أن 130 منشأة ومدرسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر في القصف الإسرائيلي على جميع مناطق قطاع غزة،مؤكدة أن ما يحدث في غزة هو أخطر منذ نكبة عام 1948، بعد أن حول الاحتلال غزة إلى مكان لا يصلح للعيش.

وأشارت إلى أن مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يتضورون جوعًا، وأن كارثة حلت بالأهالي فيها، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية.