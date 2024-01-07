مسيرة حاشدة في بيروت إحياء ليوم الشهيد الفلسطيني وتنديداً بجرائم الاحتلال

فلسطين اليوم

نظّمت الفصائل الفلسطينية في لبنان، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني".

وتجمع المتضامنون في طريق الجديدة وسط بيروت، واتجهوا نحو مقبرة الشهداء في منطقة شاتيلا، وحملوا الأعلام الفلسطينية واللبنانية واللافتات المنددة بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأطفال في قطاع غزة.

وشارك في الفعالية العديد من الشخصيات الفلسطينية والوطنية اللبنانية، ورددوا الهتافات والشعارات التي تطالب بضرورة وحدة الصف الفلسطيني والوقف الفوري للعدوان ومحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الإنسانية.