الإعلام العبري: 1700 منزل تضرر في المستوطنات المحاذية لغزة

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية، إن هناك حساباً اقتصادياً كبيراً ناتجاً عن تضرّر المباني في مستوطنات المحاذية لغزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضحت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية الإسرائيلية، أنّ هناك 1700 منزل تضرّر في غلاف غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر وما بعده. بحسب تقدير المؤسسة الأمنية والعسكرية.

وأضافت الصحيفة أنّ هناك 200 منزل بحاجة لهدم وبناء من جديد، مشيرةً إلى أنّ ترميم المنازل سيكلّف ما لا يقلّ عن 2 مليار شيكل (نحو 550 مليون دولار).

كذلك قالت الصحيفة إنّ كلفة ترميم المنازل تضاف إليها كلفة إخلاء السكان من الجنوب والشمال التي تصل حتى الآن إلى 2.4 مليار شيكل.

يأتي ذلك فيما يدرس رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إغلاق بعض المكاتب الحكوميّة، وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب، بحسب ما ذكرت "القناة 12" الإسرائيليّة.

تجدر الإشارة إلى أنّ التقديرات الإسرائيليّة تشير إلى أن تكلفة الحرب على غزة، تزيد على 50 مليار دولار.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى الأضرار الكبيرة التي تصيب القطاع السياحي والخدماتي لدى كيان الاحتلال، حيث ذكر تقرير موقع "غلوبس" الإسرائيليّ، "أنّ مرفق السياحة انخفض في فئته بنسبة 73%. وسُجّلَ انخفاض بنسبة 64% في حجم المعاملات، كما سُجّلَ انخفاض بنسبة 26% في متوسط ​​مبلغ المعاملة".