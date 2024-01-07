حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتجاوز الـ22800 شهيد

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع جرّاء العدوان الإسرائيلي المُستمر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 22835 شهيداً.

وقالت الوزارة في بيانٍ نشرته في "تلغرام" إنّه في اليوم 93 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزّة، ارتفع عدد المصابين إلى 58416 مصاباً.

وأضافت الوزارة أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال 24 ساعة الماضية 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزّة راح ضحيتها 113 شهيداً و250 مصاباً.