المقاومة الإسلامية العراقية تستهدف قاعدة أميركية وأخرى "إسرائيلية" في سوريا

فلسطين اليوم

استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، قاعدة أميركية في سوريا، وهدفاً آخر في الجولان السوري المحتل جنوبي سوريا.

وقالت المقاومة الإسلامية إنّها استهدفت قاعدة القوات الأميركية في "قسرك" في الحسكة شمالي شرقي سوريا بالطيران المُسيّر.

كذلك استهدفت المقاومة الإسلامية العراقية بالطيران المسيّر قاعدة إسرائيلية في الجولان المحتل.

وتتصاعد عمليات المقاومة الإسلامية في العراق بعد تكرّر الاعتداءات الأميركية في الداخل العراقي، حيث نفذت أكثر من 120 عملية منذ بدء معركة طوفان الأقصى.