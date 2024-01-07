جنين تشييع شهدائها السبعة الذين ارتقوا جراء قصف مسيرة إسرائيلية

فلسطين اليوم

شيّعت جماهير غفيرة جثامين شهداء قرية مثلث الشهداء السبعة الذين ارتقوا جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين عند دوار الشهداء جنوب مدينة جنين.

وانطلقت مراسم تشييع الشهداء من أمام مستشفى جنين الحكومي، وجاب الموكب شوارع المدينة، وصولا إلى منازل عائلاتهم في قرية مثلث الشهداء، قبل الصلاة عليهم في المسجد، ومواراتهم في ثرى مقبرة القرية.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والمجازر التي يرتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم حرب وإبادة.

وكان جيش الاحتلال قد اقتحم مدينة جنين وأطراف المخيم فجر اليوم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة استمرت حتى ساعات الصباح، وأثناء انسحاب قوات الاحتلال من تجاه شارع نابلس استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال الشهداء السبعة وتم إعدامهم بدم بارد.