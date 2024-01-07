الطائرات الحربية ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من البلدات جنوب لبنان

فلسطين اليوم

قصفت الطائرات الحربية ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عددا من البلدات جنوب لبنان.

وأغارت طائرات الاحتلال الحربية على بلدات مجدل زون، والناقورة واللبونة.

كما استهدف الاحتلال بالمدفعية والاسلحة الرشاشة بلدات عيترون، وحولا، ومحيبيب، وراميا ويارون.

وتشهد الأجواء اللبنانية تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي ووتنفيذ غارات وهمية من خلال خرق جدار الصوت.