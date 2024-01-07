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اسشهاد الصحفي مصطفى الثريا والصحفي حمزة الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم غرب خان يونس
اسشهد الصحفي مصطفى الثريا والصحفي حمزة الدحدوح نجل مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف سيارة غرب خان يونس بقطاع غزة.
واستهدف جيش الاحتلال بطائرة مسيرة السيارة المدنية ، أثناء قيام فريقها بتغطية استهدافات الاحتلال شمال رفح.
وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة إلى مئة وتسعة صحفيين، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.