مستوطنون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

اقتلع مستوطنون، اليوم الأحد، 250 شتلة زيتون في خلة النحلة جنوب بيت لحم.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أرض المواطن ناجي فراج في خلة النحلة واقتلعت 250 شتلة زيتون من أرضه.

وأشار إلى أن هذه المنطقة تتعرض لاعتداءات المستوطنين باستمرار، من خلال سرقة المعدات الزراعية أو اقتلاع الأشجار والأشتال، أو سرقة المحاصيل الزراعية.