شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

في اليوم الـ93 من العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت، الليلة، منزلا لعائلة أبو علبة بمنطقة الفالوجة شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 20 مواطنا، وإصابة العشرات، بالتزامن مع قصف عنيف على منازل المواطنين في مخيم جباليا.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي الجوي والبري المتواصل على محافظة الوسطى خلال الليلة، أدى إلى ارتقاء نحو 16 مواطنا، وإصابة العشرات.

وجنوبا، قصفت طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وقالت مصادر طبية، إن عددا من المصابين، بينهم أطفال، وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة العاجز في حي الزهور شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد 7 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف بناية تؤوي نازحين في رفح.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركز إيواء تابع لـ "الأونروا" بمخيم المغازي، ما أدى لارتقاء 4 مواطنين بينهم سيدات، بينما استهدفت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف وأطلقت باتجاهها الرصاص بشكل مباشر.

فيما استشهد 17 مواطنا بينهم 12 طفلًا، جراء قصف الاحتلال منزلا غرب خان يونس، فيما ارتفع عدد شهداء مجزرة عائلة بريص في مخيم خان يونس إلى 25 شهيدا بينهم نازحون.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 22.600 شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.