كتيبة جنين: اصابات مباشرة في قوات العدو وآلياته

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس في كتيبة جنين، أن مجاهديها أوقعوا آليات الاحتلال المتوغلة بكمين ناري، بحيث تم تفجير عدة عبوات متتالية وتبعها استهداف مباشر وكثيف بصليات نارية، مما أدى الى ايقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وقالت الكتيبة في بيان، إن القوة المتوغلة طلبت تعزيزات إضافية واستنجدت بالطائرات الحربية والاستطلاعية لتتمكن من اجلاء مصابيها وقتلاها.

وقالت كتيبة جنين "نتحدى هذا المحتل المهزوم والمذعور أن يخرج قبل الساعة التاسعة مساء ويعلن عن خسائره الحقيقية قبل أن نعلن عنها نحن والتي هي موثقة لدينا بمشاهد تسيء وجوهكم وتوهن كيدكم وما سيشفي ويثلج صدور شعبنا وأحرار أمتنا.