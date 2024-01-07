6 شهداء على الأقل بقصف طائرة مسيرة جنوب جنين

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الأحد، ارتقاء 6 شهداء بقصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في جنين.

وذكر مراسل وكالة فلسطين اليوم أن طائرة مسيرة قصفت تجمعا للشبان قرب دوار الشهداء جنوب مدينة جنين.

والشهداء هم: الأشقاء هزاع ناجح عصعوص (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، ورزق الله نبيل عصعوص (18 عاما)، ومحمد ياسر عصعوص، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.