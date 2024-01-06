“الوقت يتلاشى”.. المقاومة تنشر مشاهد لجنود إسرائيليين أسرى قُتلوا بنيران جيشهم في الشجاعية

فلسطين اليوم

نشرت كتائب القسام، تسجيلًا مصورًا يُظهر جنودًا إسرائيليين أسرى لدى المقاومة، قتلهم جيش الاحتلال في الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وكان التسجيل بالعربية والعبرية والإنجليزية، تحت عنوان “الوقت ينفد”،

وأشار التسجيل إلى أن الجنود “كانت أمنيتهم الأخيرة العودة أحياءً، لكنْ شيء ما تغيَّر”. ويُظهر التسجيل الجنود قبل مقتلهم وهم يناشدون حكومتهم الإفراج عنهم، ويرسلون رسائل إلى عائلاتهم.

وقال الجندي احتياط (ألون شمريز) قبل مقتله إنه يأمل الخروج قريبًا من مكان أسْره، وإنه مشتاق إلى عائلته وأصدقائه. في حين عبَّر الجندي احتياط (توم حييم) عن شوقه لعائلته، وقال لهم قبل مقتله إنه سوف يراهم قريبًا وإنه بخير، ويتمنى أن يحل السلام وأن يعود.

وقال الضابط احتياط (ساخي إدن) إنه جرى التعامل معه بشكل جيد في الأسر، وقُدّم إليه كل شيء يطلبه من أكل وشرب. في حين قال الجندي احتياط (سامر طلالقة) إنه كل يوم هناك قصف حتى البيت الذي كان بداخله قاموا بقصفه.

وخُتم التسجيل بعبارة “الوقت يمضي ويتلاشى” بالعربية والعبرية.