العالم ينتفض...تظاهرات في مدن وعواصم عالمية منددة بالعدوان غزة

الساعة 08:31 م|06 يناير 2024

فلسطين اليوم

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، السبت، مظاهرات حاشدة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينة مالمو السويدية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.