"إسرائيل" تنتهك حرمة الأموات: تقرير مرصد حقوق الإنسان يكشف عن اعتداءات منهجية

فلسطين اليوم

شدد مرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، على أن "إسرائيل" تنتهك بشكل منهجي حرمة الأموات ومقابرهم وتخالف مبادئ القانونالدولي الإنساني وقواعد الحرب بشأن ضرورة حماية المقابر أثناء النزاعات المسلحة.

وقال المرصد الحقوقي في تصريح صحفي، مساء اليوم السبت، إن جيش الاحتلال ينبش المقابر ويسلب جثامين الشهداء ويعتدي علىكرامتهم، والسكان يلجؤون لإنشاء مقابر عشوائية في منازل وصالات أفراح.

وأضاف: "وثقنا اعتداء جيش الاحتلال على 12 مقبرة على الأقل في قطاع غزة عبر تعمد تجريفها". مبينًا: "عمليات التجريف في المقابرشملت نبش القبور وتخريبها والدوس بالآليات العسكرية على جثامين الشهداء وتقطيع بعضها وسلب عشرات الجثامين".

وأكمل: "أدت هجمات إسرائيلية متكررة إلى إحداث حفر كبيرة داخل المقابر، بحيث ابتلعت بداخلها عشرات القبور وتناثر بسببها رفاتالشهداء واختفى بعض الجثامين".

ووثق "الأورومتوسطي"، وفقًا لتصريحه الصحفي، إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في أحياء محافظات قطاع غزة "في ظلصعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والاستهداف الإسرائيلي المستمر للمقابر ومحيطها".